أبو تريكة ووائل جمعة ينضمان لسفراء مونديال قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 عن انضمام عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال، والتي تضم عددًا من النجوم العالميين وأبرزهم تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة الإسباني والنجم الكاميروني صامويل إيتو.

وكشف الحساب الرسمي للجنة العليا المنظمة لمونديال 2022 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انضمام كل من محمد أبوتريكة ووائل جمعة نجمي المنتخب المصري وفريق الأهلي السابقين لقائمة سفراء المونديال.

كما انضم إلى جانب أبوتريكة وجمعة كل من بدر المطوع نجم المنتخب الكويتي السابق، يونس محمود نجم المنتخب العراقي السابق وعلي الحبسي الحارس التاريخي للمنتخب العماني.

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسينظم المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء، نظرًا للحرارة الشديدة للأجواء القطرية في فصل الصيف.