مباشر الدوري.. إنبي 1-0 الزمالك.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة إنبي والزمالك على ملعب ستاد السلام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وجمع الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، بينما يقبع إنبي في المرتبة الأخيرة برصيد نقطة واحدة.

تشكيل إنبي: محمود جاد، إبراهيم يحيى، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمود قاعود، أحمد العجوز، محمود جاد، محمد رزق، زياد كمال.

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تشكيل الزمالك: محمد عواد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، حازم إمام، محمد أوناجم، عمر السعيد، مصطفى محمد.

ملخص المباراة:

افتتح إنبي التسجيل مبكرا عن طريق محمد بسيوني بعد مرور 27 ثانية فقط من انطلاق المباراة، حيث استغل اللاعب ارتداد الكرة من العارضة الأفقية لمرمى الحارس محمد عواد ليحولها بتصويبة على الطائر داخل الشباك.

وكاد الزمالك أن يسجل هدف التعادل سريعا في الدقيقة الثانية، لكن عرضية حمدي النقاز من الجبهة اليمنى مرت أمام مصطفى محمد.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..