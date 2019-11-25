محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بمواصلة الفريق الأحمر لانتصاراته في الدوري بالفوز على الجونة برباعية نظيفة مساء اليوم الإثنين.
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "حققنا فوزا مهما جدا رغم العودة من فترة توقف الدوري لفترة طويلة".
وأضاف: "الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف الأخيرة من خلال معسكر الإمارات".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن لاعبي الأهلي قدموا عرضا قويا جدا، وحققوا مكسبا مهما قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.
وأوضح أن الفريق كان قادرا على إضافة مزيد من الأهداف في مباراة اليوم التي شهدت إهدار العديد من الفرص.
وأشار مدير الكرة بالأهلي في ختام تصريحاته إلى أنه يوجه الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر به الجميع في أول مباراة بعد توقف الدوري.
يُذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة في الدوري هذا الموسم بعد فوزه في الأربع مباريات، ونجح الفريق في تسجيل 14 هدفًا واستقبل هدفا وحيدا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: كنا قادرون على إضافة المزيد من الأهداف في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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