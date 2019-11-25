الأهلي يحقق أقوى انطلاقة هجومية في الألفية الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق النادي الأهلي أفضل انطلاقة في الدوري المصري في الألفية الحالية، وذلك بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف بشباك الجونة، بالجولة الخامسة من الموسم الجاري.

انطلاقة الأهلي لم تكن بتحقيقه لأربعة انتصارات متتالية، ولكنها تأتي على الصعيد الهجومي بتسجيل 14 هدفًا خلال أربع مباريات.

معدل الأهلي تهديفيًا في الموسم الجاري وصل إلى 3.5 هدف لكل مباراة، وهو ما لم يتحقق في أي موسم سابق بداية من عام 2000.

ونجح الأهلي في التفوق على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على الانتاج الحربي برباعية نظيفة، ثم أسوان بخمسة أهداف لواحد، وأخيرًا سجل رباعية في شباك الجونة.

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وكان أعلى عدد أهداف للأهلي خلال أول أربع مباريات في الدوري المصري في الألفية الحالية هو تسعة أهداف، والتي تكررت في أكثر من موسم.

موسم 2004-2005 شهد تسجيل الأهلي تسعة أهداف في أول أربع مباريات، بعدما تفوق على أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة والاتحاد بنتائج 3-0، 2-0، 1-0 و3-2 على التوالي.

وفي موسم 2006-2007 بدأ الأهلي مبارياته الأربع الأولى بتسجيل تسعة أهداف أيضًا بالفوز على طنطا، بترول أسيوط والاتحاد بنتائج 2-0، 3-1 و4-0 على التوالي، مع تعادل سلبي أمام المقاولون العرب.

موسم 2009-2010 شهد تفوق الأهلي في ثلاث مباريات بافتتاحية الدوري على حساب غزل المحلة، اتحاد الشرطة وطلائع الجيش بنتائج 2-0، 2-1 و4-2 على التوالي، وتعادل مع حرس الحدود بنتيجة 1-1.

وكانت آخر المواسم التي سجل بها الأهلي تسعة أهداف في أول أربع مباريات في موسم 2017-2018 عندما تعادل مع طلائع الجيش 1-1 ثم الفوز على الاتحاد، الرجاء والانتاج الحربي بنتائج 2-0، 4-1 و2-1 على التوالي.