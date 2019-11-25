"لن ننساك".. لفتة إنسانية من لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
قام لاعبو الزمالك بتأبين وفاة علاء علي، نجم الفريق السابق، الذي رحل عن عالمنا يوم 11 نوفمبر الماضي قبل مباراة إنبي في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز (2019-20).
وأجرى لاعبو الزمالك عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة إنبي على ملعب السلام بقمصان سوداء تحمل صور زميلهم الراحل علاء علي فوق عبارة "لن ننساك".
وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، خصّص معاشا شهريا لأسرة الفقيد.
يُذكر أن علاء علي بدأ مسيرته مع الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول حين كان يبلغ من العمر 20 عاما سنة 2008 مع المدرب الهولندي رود كرول، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء عام 2012.
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