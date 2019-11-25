تشكيل الزمالك.. محمد حسن أساسيا في مواجهة إنبي.. وشيكابالا بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الفريق لمباراة إنبي في الجولة السادسة للدوري المصري. ويغيب عن الزمالك ثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، بجانب استمرار غياب محمود عبدالعزيز، ويغيب أيضا عبدالله جمعة المدافع الأيسر، وكذلك أشرف بنشرقي للإيقاف. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي. الوسط: محمد حسن، أحمد سيد زيزو، حازم إمام، محمد أوناجم. وفي الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، كريم بامبو، محمود شيكابالا، مصطفى فتحي، محمد عنتر، خالد بوطيب.

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