وليد سليمان يسجل أول هاتريك في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل وليد سليمان لاعب الأهلي أول هاتريك في مسيرته بعدما هز شباك الجونة ثلاث مرات في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجونة مساء الإثنين، باللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز.

افتتح سليمان أهداف الأهلي في الجونة بالدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وضاعف النتيجة بتحويل عرضية داخل الشباك بالدقيقة الـ42، قبل أن يحرز الثالث بضربة رأسية مع بداية الشوط الثاني.

سليمان سبق له تمثيل صفوف أندية حرس الحدود والجونة وبتروجيت وإنبي في الدوري المصري، قبل أن ينتقل للأهلي عام 2011، لكنه انتظر حتى الموسم الجاري (2019-20) ليسجل أول ثلاثية في مسيرته.

وأحرز سليمان أول هاتريك في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي المسابقة خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز المتصدر برصيد 5 أهداف.

وبات وليد سليمان أحدث وجوه الأهلي في قائمة الهاتريك، ليصبح صاحب الثلاثية رقم 38 في مسيرة النادي الأحمر في الدوري منذ انطلاق البطولة موسم 1948-1949.

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ويعد فؤاد صدقي لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول "هاتريك" للأهلي في الدوري حين تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباك الأوليمبي، بالمباراة التي أقيمت بتاريخ 29 أكتوبر عام 1948.

وعلى مدار 38 هاتريك للأهلي في الدوري، كانت الكلمة العليا لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، الذي نجح في تسجيل هاتريك في 3 مناسبات على مدار مسيرته في المسابقة المحلية.

فيما نجح كل من محمد عطية توتو والسيد الضظوي وسيد صالح وطه إسماعيل في تسجيل ثلاثيتين بقميص الأهلي في بطولة الدوري.

كما وصل وليد سليمان إلى هدفه رقم 50 في بطولة الدوري المصري، وفقا لما رصده موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الإحصائيات.

وغادر اللاعب الملقب بـ"الحاوي" ملعب المباراة في أول تغييرات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، ليشارك بدلا منه حسام عاشور قائد الفريق في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.

يُذكر أن صاحب الـ34 عاما شارك أساسيا لأول مرة في الدوري هذا الموسم، بعدما خاض أول ثلاث مباريات في المسابقة أمام كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان كبديل في الدقائق الأخيرة.