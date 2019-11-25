"هاتريك" وليد سليمان يقود الأهلي لعبور الجونة.. وخطف الصدارة من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا على نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 5 بالدوري المصري الممتاز.

وسجل وليد سليمان "هاتريك" في الدقائق 10 و 42 و 49 ، بينما اختتم حسين الشحات الأهداف في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليخطف الصدارة من بيراميدز صاحب الـ 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط بالمركز الثالث عشر.

واختار المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ورامي ربيعة وايمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وجونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن.

ملخص المباراة

مرت أول 5 دقائق من زمن المباراة، وسط سيطرة لفريق الأهلي على وسط الملعب، في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وعلى الجانب الأخر تمركز الجونة في مناطقه الدفاعية.

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وفي الدقيقة العاشرة سجل الأهلي الهدف الأول عن طريق وليد سليمان، بعد تصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك حارس الجونة.

وبعد هدفه الأول حاول وليد سليمان استخدام نفس السلاح الذي سجل به الهدف الأول، ليسدد كرة في الدقيقة 16 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأهدر اللاعب عمرو السولية فرصة خطيرة أمام منطقة جزاء الجونة مع حلول الدقيقة 33 ، بعد تمريرة عرضية من الشحات صلت للسولية الذي كان بدوره تسديده الكرة بقدمه اليسرى بشكل غريب خارج الملعب.

وعاد صاحب الهدف الأول ليسجل مجددا في الدقيقة 42، بعد عرضية متقنة من اللاعب حسين الشحات، حولها سليمان مباشرة في الشباك.

رأسية وليد سليمان كانت حاضرة بقوة في الدقيقة 49، معلنًا عن الهدف الثالث له ولفريقه، بعد عرضية من عمرو السولية حولها سليمان في شباك حارس مرمى الجونة.

في الدقيقة 67 أجرى فايلر أول تبديل له بدخول حسام عاشور بدلا من وليد سليمان، الذي سجل ثلاثية الأهلي قبل خروجه.

وأهدر مجدي أفشة أسهل فرص اللقاء في الدقيقة 73، بعد عرضية من أجايي تصدى لها حارس الجونة لتسقط أمام أفشة الذي سدد الكرة بشكل غريب.

وقرر المدرب فايلر إشراك المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة 77 بدلا من اللاعب مروان محسن والذي فشل في التسجيل طوال فترة تواجدة في الملعب.

ودخل رمضان صبحي لملعب المباراة في الدقيقة 80 بدلا من النيجيري جونيور أجايي، لينهى بذلك مدرب الأهلي تبديلاته.

وسجل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي مع حلول الدقيقة 88، بعد تمريرة سحرية من وليد ازارو، سجلها الشحات بسهولة في الشباك.