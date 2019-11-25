بعثة الإتحاد السكندري تصل إلى القاهرة عقب الفوز على المحرق البحريني

وصلت بعثة فريق الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، الي مطار القاهرة قادمة من البحرين عقب الفوز علي المحرق البحريني بهدف دون رد، في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وتمكن الإتحاد بعد الفوز من التأهل إلى دور ربع النهائي للبطولة العربية، بعدما كان حقق الفوزفي مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، ليتأهل بمجموع اللقائين بثلاثة أهداف دون رد.
ومنح طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباريات الدورى.
من جانبه اشاد محمود القاضى رئيس بعثهالاتحاد السكندرى بمدى الالتزام الذى تحلى به جميع افراد البعثه والروح العالية التى ادوا بها اللقاء ، كما اثنى على طلعت يوسف المدير الفنى للفريق والذى تعامل مع المباراه بمنتهى الهدوء والحكمة.
ويستعد الاتحاد السكندري لإستئناف مبارياته في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل، حينما يواجه الإسماعيلي، في الجولة السادسة من المسابقة على ستاد حرس الحدود.
ويحتل زعيم الثغر المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
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