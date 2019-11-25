المصري يفوز على الجمارك وديًا إستعداداً لنواذيبو الموريتاني

فاز فريق المصري على نظيره فريق الجمارك بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الإستاد، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأول لمباراته امام نواذيبو الموريتاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري

بهدفين نظيفين ، احرز اللاعب اسلام عطية الهدف الاول في الدقيقة التاسعة والعشرين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وبعدها بدقيقتين اضاف اللاعب مفتاح طقطق الهدف الثاني من متابعة اكثر من رائعة ارتدت الكرة من حارس مرمى الجمارك ليضعها مفتاح على اقصى يمين الحارس لتسكن الشباك.

وكاد المصري ان يزيد حصيلته بالمزيد من الأهداف عن طريق لاعبه اوستين اموتو الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري

بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والستين يسجل مفتاح طقطق الهدف الثاني له والثالث لفريقه عن طريق عرضية المتألق عماد فتحي من الناحية اليسرى للمنطلق من الخلف للأمام مفتاح طقطق ليسكن الكرة في الشباك

فيما سجل عماد فتحي الهدف الرابع من تسديدة ولا اروع من تمريرة محمود وادي في الدقيقة الخامسة والسبعين ثم يختتم سعيدو سينبوري اهداف المباراة بهدف خامس من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليطلق بعدها الكابتن خالد منسي صافرته معلنًا عن نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية نظيفة.