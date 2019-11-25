مدرب الجزيرة الإماراتي: الغيابات لن تؤثر علينا أمام الإسماعيلي

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي خلال المؤتمر الصحفي على صعوبة مواجهة الدراويش غدا في إياب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان الدراويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد سجلهما مهاجم الفريق بنسون شيلونجو.

وقال أن فريقه يُعاني كثيرًا تلك الأيام بسبب غياب كافة اللاعبين الدوليين

عن صفوفه بجانب غياب آخرين للإصابة، مشدداً على إنه يثق في قدرات مجموعة البدلاء والصاعدين وأنه يستغل حماسهم ورغبتهم في الظهور بشكل طيب و تقديم عرض قوي.

وأضاف "لم يكن هذا هو السيناريو الذي رسمه وتوقعه للمباراة التي أتوقع أنها ستكون في غاية الصعوبة".

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وأشار المدير الفني للجزيرة الإماراتي أن كل شيء وارد، في كرة القدم المنافس فريق كبير وكان الطرف الأفضل في لقاء الذهاب، لكن مازال لدينا أمل في التأهل لن تتخلى عنه حتى آخر دقيقة في زمن تلك المواجهة.

من جانبه قال عادل أبوبكر لاعب الفريق الإماراتي " الإسماعيلى فريق قوى لكن جميع اللاعبين لديهم اصرار على التألق وحصد بطاقة التأهل".

وتابع :"بالتأكيد هناك غيابات لكن علينا ان نقدم افضل ما لدينا فى المباراة".