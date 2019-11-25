مرتبط السلة يهزم الاتحاد السكندري في نصف نهائي الدوري

فاز فريق مرتبط كرة السلة بنادى الزمالك على فريق الاتحاد السكندري 64 - 62 ضمن مباريات الدور قبل النهائى من بطولة الدورى العام المرتبط. 64 - 62 ضمن مباريات الدور قبل النهائى من بطولة الدورى العام المرتبط. وأقيمت المباراة بين الفريقين اليوم على صالة هيئة قناة السويس.

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