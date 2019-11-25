بعثة الهلال تصل إلى مطار الرياض

وصلت بعثة فريق الهلال مساء اليوم الإثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من اليابان بعد تتويج الفريق ببطولة دوري أبطالآسيا على حساب فريق أوراوا.
وكان في استقبال الفريق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركيالفيصل، وعدد من المسؤولين في الوسط الرياضي بالإضافة إلى جمع كبير من جماهير النادي والمواطنين.
وتقيم هيئة الرياضة مساء اليوم حفل استقبال لفريق الهلال في تمام الساعة 7.30 مساءً في الدرعية.
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