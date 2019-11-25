الجزيرة يطرح تذاكر مباراته مع الإسماعيلي

طرح مسئولو الجزيرة الإماراتي تذاكر مواجهة الفريق مع الإسماعيلي للبيع عبر أكثر من منفذ بمقر النادى، قبل مواجهة الفريقين مساء غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الفريقين مساء غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وستتواجد مجموعة من جماهير الدراويش بالإمارات من أجل مساندة وتحفيز اللاعبين. وكان الإسماعيلي فاز في لقاء الذهاب بثنائية سجلها النجم شيلونجو.

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