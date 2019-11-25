خليجي 24.. منتخب الإمارات يواجه اليمن غدًا

يلتقي منتخب الإمارات بنظيره اليمني، غدًا الثلاثاء في الثامنة ونصف مساءٍ على ملعب نادي الدخيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الجولة بمرحلة المجموعات بكأس الخليج العربي " خليجي 24" والتي تقام في الفترة من 26 من الشهر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر.

وأسفرت قرعة خليجي 24 عن وقع منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق

في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية وعمان والكويت البحرين.

وتوج منتخب الإمارات بكأس الخليج العربي في نسختي 2007، 2013، فيما لم ينل المنتخب اليمني أي لقب منذ انطلاق البطولة الخليجية.

جدير بالذكر أن آخر منتخب توج بكأس الخليج العربي

كان المنتخب العماني في النسخة الثالثة والعشرين التي أقيمت في دولة الكويت في موسم 2018، وذلك بعدما تغلب على المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا بكأس الخليج العربي بـ 10 ألقاب، فيما يأتي في المركز الثاني منتخبات السعودية وقطر والعراق برصيد 3 ألقاب لكل منهم، فيما حصدت الإمارات وعمان اللقب مرتين فقط، ولم يتسن للمنتخب البحريني واليمني التتويج باللقب في أي نسخة مضت.