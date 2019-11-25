راضي الجعايدي يكشف وجهته المقبلة عقب ساوثهامبتون

كشف راضي الجعايدي نجم الكرة التونسية، والترجي وبولتون السابق، عن وجهته التدريبية المقبلة بعد فريق ساوثهامبتون للشباب.

قال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أنه يستعد لتدريب فريق أول بالدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وأضاف قائلًا: " حاليًا في مرحلة انتقالي الى فريقي الجديد في امريكا، كمدرب للفريق الاول

ان شاء الله".

وتابع:" سأدرب فريق هارتفورد اتلانيك الأمريكي في شهر يناير المقبل بإذن الله".

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الجدير بالذكر أن فريق هارتفورد اتلانيك ينشط في الدرجة الثانية بالدوري الأمريكي، ويقود الجعايدي فريق ساوثهامبتون للشباب منذ موسم ٢٠١٧/٢٠١٨، ونجح بالصعود مع الفريق

إلى الدورى الانجليزى الممتاز لهذه المرحلة السنية، في الموسم الماضي.

ويعتبر راضي الجعايدي أحدى من نجوم المنتخب التونسي، والذي توج بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٤، كما شارك فى نهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، و2006 فى ألمانيا، ولعب مع فريق الترجي التونسي، واحترف مع ناديي بولتون وبرمنهجام الإنجليزيين.

وأتجه الجعايدي عقب اعتزاله كرة القدم في عام ٢٠١٢ ، لعالم التدريب وبدأ مع ساوثهامبتون للشباب.