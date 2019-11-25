الأهلي يكتسح الجونة "المستسلم" برباعية ويعتلي قمة الدوري مؤقتًا

اعتلي فريق الأهلي قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد تغلبه بسهولة على الجونة بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي، وليد سليمان ثلاثة أهداف متتالية هاتريك في الدقائق 10 و42و 49 وحسين الشحات في الدقيقة 88.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة وله لقاء مؤجل متفوقا على بيراميدز 11 نقطة والزمالك والمقاولون 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4نقاط في المركز الثالث عشر.

جاءاللقاء لصالح الأحمر لعبا ونتيجة، وغاب الفريق المضيف عن الساحة تماما دفاعا وهجوما وسهل كثيرا مهمة الأهلي، لدرجة لم يختبر الحارس محمد الشناوي طوال شوطي اللقاء أو تسدد تسديدة بين الثلاث خشبات.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء منذ البداية وعينه على النقاط الثلاثة من خلال محاصرة المنافس من العمق والإجناب مما أربك دفاع المنافس وسهل من مهمة الأحمر حالة التراجع والارتباك غير المبرر ويبعد محمد نجيب الكرة في حلق المرمى أمام مروان محسن مهاجم الأهلي.

هدف لسليمان

في الدقيقة العاشرة ومع الهجوم المتواصل يستلم وليد سليمان الكرة من خارج

منطقة الجزاء ويسدد قوية ارضية زاحفة مستغلا الزحمة أمام المرمى تمر الكرة من تحت يد الحارس الذى ارتمى عليها متأخرا محرزا هدف التقدم.

لم يهدأ رتم الأهلي بعد الهدف وبدا على لاعبيه رغبة ونهم نحو مزيد من الأهداف حيث كانت شهية لاعبيه قوية لهز الشباك ويهدر الشحات من تمريرة طولية في العمق من جونيور أجاي يلعب بدوره عرضية يبعد سعداوي بصعوبة الى الركنية، تليها تسديدة قوية من محمد هاني المدافع المتقدم من خارج المنطقة بجوار قائم الغرباوي.

استمر مهاجمو الأهلي في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى من جانب أجاي في حلق المرمى والشحات والسولية الذى سدد قوية بيسراه فوق العارضة.

تلاشت أى محاولات هجومية من جانب الجونة التي ارتمى مهاجموها خاصة الزامبي والتربواليا وجدو في أحضان مدافعي الأهلي خاصة قلبي الدفاع أيمن أشرف ورامي ربيعة.

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هدف ثاني

في الدقيقة 42 ومن كرة

عرضية من الشحات يخطا الدفاع بسذاجه في أبعاد الكرة خاصة قلبي الدفاع محمد نجيب ولؤى وائل وسعداوي تتهيأ الكرة سهلة لسليمان يضع بسهولة بالغة بيسراه في المرمى شبه الخالي محرزا هدف ثاني للأهلي.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول حيث رفع الأهلي شعار مزيد من الأهداف خاصة أن الفرصة سانحة ودفاع الجونة شوارع مفتوحة على مصراعيها.

هدف ثالث

في الدقيقة 49 وكرة من الشحات إلى السولية يلعب عرضية يخطأ الدفاع خاصة قلبي الدفاع سعداوي وأحمد على والذى أبعد الكرة بغرابة ليهدي وليد سليمان هدف ثالث" هاتريك" الذى وضع الكرة برأسه في غاية السهولة بنفس سيناريو الهدف الثاني ..!

رغم الثلاثية استمر الطوفان الأحمر الذى عابه الهدوء والثقة فلم تترجم السيطرة والفرص لأهداف حيث سدد الشحات الكرة في الشبكة من الخارج وأخرى عرضية من محمد هاني على رأس مروان محسن يضع الكرة بجوار القائم مباشرة.

يخرج عريس اللقاء وليد سليمان ويلعب مكانه حسام عاشور تبعه دفع فايلر بورقة ثانية بنزول رمضان صبحي بدلا من جونيور اجاي والذى لاقى تشجيعا من الجماهير بعد أداءه في البطولة الأفريقية.

هدف رابع

في الدقيقة 88 ومن كرة عرضية من وليد أزارو يمرر لحسين الشحات دون رقابة أو ضغط على مهاجم الأهلي يستلم بـأريحية ويضع بسهولة مسجلا الهدف الرابع للأهلي.