مدرب العراق | لدينا صعوبات قاسية قبل انطلاق “خليجي 24”

اعترف اليوغوسلافي ستريشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي بتعرض فريقه للعديد من الصعوبات قبل انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي ستقام في قطر.

جاءت تصريحات كاتانيتش قبل مباراة العراق، الثلاثاء، أمام قطر في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج.

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال كاتانيتش “المنتخب العراقي يمر بظروف صعبة وتحديداً فيما يتعلق بقلة عدد اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق”.

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وأضاف “نحن نمتلك في البطولة 11 لاعباً وحارسي مرمى وذلك لأرتباط 8 لاعبين بالبطولة العربية للأندية مع نادي الشرطة العراقي”.

وأوضح “من الصعب جدًا التوقع بما سيحدث، ولدي هذا العدد القليل من اللاعبين وهذه تجربة جديدة بالنسبة لي وآمل أن أكون موفقاً في أي قرار أتخذه”.

وأختتم المدرب اليوغوسلافي تصريحاته بالقول “بطولة كأس الخليج فرصة مناسبة لتواجد لاعبين جدد في المنتخب ومحاولة إثبات ذاتهم”.