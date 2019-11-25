قاد وليد سليمان الأهلي لهزيمة الجونة برباعية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاثنين 25-11-2019، على ملعب الجونة، ليعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب ب12.
وسجل وليد سليمان هاتريك، بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، بينما سجل الهدف الرابع “حسين الشحات” بعد تمريرة من البديل وليد أزارو.
وكانت هذه المباراة تأجلت من الجولة الخامسة نهاية شهر أكتوبر الماضي بسبب احتجاج الأهلي على تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الرابعة إلى نهاية الدور الأول.
ووضع الأهلي غريمه التقليدي الزمالك تحت الضغط بهذا الفوز العريض، قبل دقائق من مواجهة الزمالك لإنبي.
أهداف الأهلي والجونة
اضغط هنا لقراءة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.