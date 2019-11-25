أهداف مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري

قاد وليد سليمان الأهلي لهزيمة الجونة برباعية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاثنين 25-11-2019، على ملعب الجونة، ليعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب ب12.

وسجل وليد سليمان هاتريك، بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، بينما سجل الهدف الرابع “حسين الشحات” بعد تمريرة من البديل وليد أزارو.

وكانت هذه المباراة تأجلت من الجولة الخامسة نهاية شهر أكتوبر الماضي بسبب احتجاج الأهلي على تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الرابعة إلى نهاية الدور الأول.

ووضع الأهلي غريمه التقليدي الزمالك تحت الضغط بهذا الفوز العريض، قبل دقائق من مواجهة الزمالك لإنبي.

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أهداف الأهلي والجونة

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