نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى الدوري المصري 2019-2020

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة صعبة أمام فريق إنبي، ضمن مباريات اليوم والمؤجلة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز 2019-2020، مساء اليوم الاثنين 25-11-2019، على ستاد السلام فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل الفريق الأبيض المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن نادي بيراميدز متصدر ترتيب جدول الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات.

بينما يتزيل إنبي جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.

ويغيب اليوم عن الزمالك فى لقاء إنبي الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى نظراً لإيقافهما، ويعاني الزمالك من غياب لاعبين من عناصر الفريق الأساسية بسبب الإصابة، وهم طارق حامد لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها منذ عودته من صفوف المنتخب المصري، ويوسف أوباما، صانع الألعاب، حيث يعاني من شد في السمانة، و عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام، لأسباب مختلفة.

وألتقى الزمالك مع إنبى فى 29 مباراة سابقة بالدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 15 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولى فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، بينما سجل أبناء ميت عقبة 47 هدفًا، مقابل 16 هدفًا لإنبى.

Advertisements

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء على قناتي “تايم سبورت”، “وقناة أون سبورتس”.