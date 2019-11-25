مدربا الإمارات واليمن يؤكدان جاهزيتهما للمواجهة المرتقبة

أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي جاهزية فريقه لمواجهة اليمن الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24” التي ستقام في قطر.

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال مارفيك “في الأسبوع الماضي لعبنا مع فيتنام، وعرفنا فيما بعد بشكل مفاجئ بالمشاركة في خليجي 24، وعملنا لمدة أسبوع من أجل التحضير للمباراة ونحن في أتم الجاهزية بعدما وصلنا للدوحة هذا اليوم”.

وأضاف: “لا توجد لدينا أية ضغوطات إطلاقًا، صحيح أننا علمنا بشكل متأخر بالمشاركة، ولكن جاهزون أمام اليمن، ولا أفكر في أي أمر آخر حاليًا سوى مواجهة اليمن”.

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وعن تأثير خسارة الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال أمام فيتنام وتايلاند، قال فان مارفيك، “لعبنا 4 مباريات بالتصفيات، ولم أكن راضيًا أمام تايلاند، ولكن مع فيتنام قدمنا مستوى جيد، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين، ولم نكن محظوظين بطرد لاعب بعد 30 دقيقة فقط”.

وعن تأثير غياب لاعبه عمر عبد الرحمن “عموري” ( الملقب بــ ميسي الإمابارات ) عن المنتخب قال، “لدي كامل الثقة في جميع اللاعبين، وخبرتي وتجاربي السابقة تجعلني أتعامل مع هذا الأمر، وأنا أعرف جيدًا كيفية التعامل مع هذه الظروف”.

وعن تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب، قال مارفيك، “أثبتت التجارب أن التطيعمات بالعناصر الجديدة للمنتخبات بين فترة وأخرى دائمًا ما تثبت نجاحاتها وهذا الأمر عملت عليه وهناك العديد من المواهب في الدوري الإماراتي”.