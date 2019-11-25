جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25- 11- 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات اليوم الاثنين 25-11-2019 فى الدوري المصري من جديد بعد التوقف الدولي للمنتخبات فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، حين يحل فريق الأهلي على الجونة الذي يحتل المركز الــ 13 فى الترتيب.

وسيدخل فريق الأهلي هذه المباراة المؤجلة منذ الجولة الخامسة، ويسعى إلى تحقيق الفوز ليصل إلى النقطة رقم 12 ويتصدر الدوري من جديد.

وفي مباراة أخرى سيواجه الزمالك فريق إنبي في ملعب الأخير، ولن تكون المباراة بهذه السهولة على الفريق الأبيض بسبب تذيل النادي البترولي لجدول الترتيب خلال الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

وستشهد الملاعب الأوروبية ختام الجولة 13 فى الدوري الإنجليزي حيث سيستضيف فريق نجمنا العربي المصري محمود تريزيجيه “أستون فيلا” فريق الماكبايس “نيوكاسل يونايتد” على ملعب فيلا بارك، وستختتم كذلك مباريات الجولة الـ 13 في الدوري الإيطالي (السيري آ).

أما فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال سيستضيف فريق الشرطة العراقي فريق إف سي نواذيبو المورتاني فى مباراة العودة من دور الــ 16 بعد فوز الفريق المورتاني فى مباراة الذهاب 1-0 .

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الاثنين 25-11- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة الشرطة – إف سي نواذيبو الساعة 18:00 بتوقيت مصر،19:00بتوقيت السعودية،16:00 بتوقيت جرينيتش كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الدور الــ 16 أستون فيلا – نيوكاسل يونايتد الساعة 22:00 بتوقيت مصر،23:00بتوقيت السعودية،20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 13 سبال – جنوى Advertisements الساعة 21:45 بتوقيت مصر،22:45بتوقيت السعودية،19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 13 أنطاليا سبور – غازي شهير الساعة 19:00 بتوقيت مصر،20:00بتوقيت السعودية،17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 12 الجونة – الأهلي الساعة 17:00 بتوقيت مصر،18:00بتوقيت السعودية،15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 5 إنبي – الزمالك الساعة 19:30 بتوقيت مصر،20:30بتوقيت السعودية،17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 5

القنوات الناقلة

تنقل مباريات البطولة العربية للأندية على قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت المصرية وقناة تايم سبورتس المصرية الفضائية والأرضية، كما تبث إذاعة أون سبورت أف إم والشباب والرياضة المباريات على الهواء مباشرة.

تنقل مباريات الدوري الإيطالي والإنجليزي على قنوات بي ان سبورتس القطرية.