بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري اليوم الاثنين 25-11-2019، عبر موقع الخليج 365، المختص في الانتقالات ونتائج المباريات.
المباراة مؤجلة منذ نهاية الشهر الماضي عندما احتج الأهلي على تأجيل مباراته ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.
تقام المباراة على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة، بحضور جمهور، وشهدت الدقائق الأولى ممر شرفي لتحية لاعبي منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا.
وصفق لاعبو الأهلي والجونة لبعض لاعبي منتخب مصر الأولمبي حضروا هذا اللقاء أمثال محمود الجزار وأكرم توفيق ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.
البث المباشر – الكتابي – لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الكتابي المباشر لأحداث مباراة الأهلي والجونة في الغردقة
- سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر”
- أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم المصري مباراة الاهلي والجونة للحكم محمد معروف.
- يخوض الأهلي مباراة اليوم دون عدد من لاعبيه الذين تعرضوا لإصابات خلال يوم الفيفا مثل “حمدي فتحي ومحمد محمود وعمار حمدي وصلاح محسن”.
- وقرر المدير الفني للأهلي “فايلر” إبقاء رمضان صبحي على دكة البدلاء بسبب الأجهاد بعد المستوى الرائع الذي قدمه في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.
- رمضان سيتواجد كأساسي في مباراة النجم الساحلي والأهلي يوم الجمعة المقبلة حيث ستطير بعثة الاهلي من الغردقة إلى تونس مباشرة في صباح يوم غد الثلاثاء.
- يدخل فريق الجونة لقاء اليوم مُحتلاً للمركز 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات.
- يتطلع المدرب المونتينجري “نيبوشا” – القادم من النجم الساحلي بعد الإقالة- لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الدوري رغم اعترافه بصعوبة المهمة لكن فريق الجونة استغل فترة التوقف الدوري الطويلة من أجل علاج الأخطاء الكثيرة التي ظهرت في أداءه قبل توقف الدوري.
- 1″ انطلاق صافرة بداية اللقاء من الحكم محمد معروف.
- 3″ ضغط من الأهلي ومحاولات مستمرة لاكتشاف الثغرات في دفاع الجونة
- 8″ ⚽️ جووووووووووول أول للأهلي
- 8″ ???? بوووووووووووم وليد سليمان يصوووووووب كرة أرضية قوية من حوالي 23 ياردة، تمر وسط غابة من سيقان لاعبي الجونة لتعانق الزاوية اليسرى للمرمى
- 15″ الأهلي يقدم مستوى مميز يُطمئن عشاقه قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي
- 23″ فرررررررصة… أجايي يمرر إلى الشحات داخل منطقة جزاء الجونة، لكن الشحات يتأخر في تمرير العرضية إلى مروان محسن ليقطعها عمرو السعداوي
- 24″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الجونة “السعداوي”
- 27″ ⚠️ بطاقة صفراء جديدة للجونة لمحمد محسن
- 27″ أووووووووووووو…الأهلي يُهدر هدف مؤكد، حسين الشحات يسدد كرة مقوسة جميلة يتصدى لها الحارس، وتسقط، وأجايي يتابع لكن حارس الجونة مرة أخرى يتعملق ويُبعدها!
- 29″ ⚠️ بطاقة صفراء ثالثة لمهاجم الجونة والتر بواليا
- 33″ حسين الشحات يمرر عرضية من الجهة اليمنى تذهب على حافة منطقة الجزاء لعمرو السولية الذي سددها من لمسة واحدة بوجه القدم أقوى من اللازم لتعلو العارضة.
- 34″ مدافع الجونة “أحمد علي” يُزيح عرضية خطيرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء من أمام أجايي.
- 36″ إلتحام قوي بين محمد ناجي جدو ورامي ربيعة داخل منطقة جزاء الأهلي، يسقط على إثره رامي ربيعة!
- 36″ اللعبة بدأت بعرضية من أحمد علي من الجهة اليمنى نحو ناجي جدو الذي حاول تسديدها بلمسة واحدة لكن رامي ربيعة تدخل في الوقت المناسب وابعدها، ليصطدم به جدو.
- 41″ ⚽️⚽️ جووووووووووول…وليد سليمان من جديد!
- 42″ وليد سليمان تابع الكرة العرضية التي أرسلها حسين الشحات من الجهة اليمنى بعد فشل مدافعي الجونة في تشتيتها. وضعها بـ “سن الحذاء” في الزاوية اليمنى للحارس!
- 43″ أووووووووو…أجايي كاد يضيف الهدف الثالث ويقتل المباراة من تسديدة قوية من على خط الـ 18، بعد تلقيه تمريرة بالكعب من مروان محسن.
- 45″ حسيييييييين الشحاااااااات!! يواصل التألق بمراوغة ممتازة على الرواق الأيمن داخل منطقة الجزاء لمدافع الجونة، ثم يسدد كرة أرضية بباطن القدم الأيسر تذهب جوار القائم الأيمن بياردتين تقريبًا.
- 45″ الأهلي الأفضل بمراحل من الجونة، مسيطر من اليمين واليسار، لكن جهة الشحات الأكثر انتاجًا من جهة أجايي.
- 45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بعد إضافة دقيقة واحدة بدل من ضائع.
- إلى الاستراحة…
- 45″ انطلاقة الشوط الثاني
- 49″ جووووووووول هاااااااااتريك ⚽️⚽️⚽️ وليد سليمان يضيف الهدف الثالث
- 58″ ???? خروج أحمد حمدي ونزول إسلام محارب في تشكيلة الجونة
- 61″ ⚠️ بطاقة صفراء رابعة للجونة للاعب الوسط أحمد مجدي
- 68″ ???? خروج وليد سليمان ونزول حسام عاشور
- 70″ عرررررررضية رهيبة من محمد هاني أحد مدافعي الجونة يُبعدها إلى ركنية بأعجوبة قبل رأس مروان محسن!
- 77″ ???? وليد أزارو يأخذ مكان مروان محسن في تشكيلة الأهلي
- 80″ ???? رمضان صبحي يشارك بدلاً من أجايي مع الأهلي
- 88″ جوووووووووووووول ⚽️⚽️⚽️⚽️ هدف رااااابع للأهلي، وليد أزارو يمرر إلى حسين الشحات ليسجل منها ويكلل مجهوده الرائع في هذه المباراة!
- 90+ الحكم يضيف 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع
- 93″ انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الجونة 4-0 واعتلاءه لصدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.
- انتهاء البث.. إلى اللقاء.
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