بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري اليوم الاثنين 25-11-2019، عبر موقع الخليج 365، المختص في الانتقالات ونتائج المباريات.

المباراة مؤجلة منذ نهاية الشهر الماضي عندما احتج الأهلي على تأجيل مباراته ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

تقام المباراة على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة، بحضور جمهور، وشهدت الدقائق الأولى ممر شرفي لتحية لاعبي منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا.

وصفق لاعبو الأهلي والجونة لبعض لاعبي منتخب مصر الأولمبي حضروا هذا اللقاء أمثال محمود الجزار وأكرم توفيق ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

البث المباشر – الكتابي – لحظة بلحظة