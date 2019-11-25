رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًأ عريضًأ مساء اليوم على نظيره الجونة بأربعة هداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد "الجونة" والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، في الدوري ليصل للنقطة الثانية عشر ويعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى تونس صباح غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم فرق الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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ويواجه الأهلي النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد رادس.

وتنقل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي على قناة بين سبورتس 1 الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النجم الساحلي واستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبيه عقب سلسلة النتائج المميزة له في الدوري هذا الموسم.

أما فريق النجم الساحلي فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو مهمة تدريب الفريق.