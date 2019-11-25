رياضة | اهداف مباراة الاهلي ضد الجونة ( 4 - 0 ).. وليد سليمان يٌبدع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهداف مباراة الاهلي ضد الجونة ( 4 - 0 ).. وليد سليمان يٌبدع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي من تحقيق فوز غالي على مضيفه فريق نادي الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد الجونة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة .

وإنتهت فعاليات الشوط الأول بين الفريقين بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء سجلهما وليد سليمان في الدقائق العاشرة من تصويبة مركزة من مشارف منطقة الجزاء.

والهدف الثاني جاء في الدقيقة الثانية والأربعين بعد أن إستغل دربكة مدافعي الجونة ليودع الكرة في شباك الغرباوي وينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء رينيه فايلر لعبًا ونتيجة.

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وفي الشوط الثاني واصل الأهلي مسلسل اللعب المتميز وسجل سليمان الهدف الثالث للاهلي مكملاً الهاتريك الشخصي له في الدقيقة التاسعة والأربعين قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الرابع مختتماً مهرجان فريقه عند حلول الدقيقة الثامنة والثمانين .

وبهذا الفوز رفع النادي الاهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر ليتصدر بذلك جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي لعب خمسة مباريات .

في الوقت الذي توقف فيه رصيد نادي الجونة عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر بعد أن تلقى أبناء نيبوشا الهزيمة الثالثة له مقابل فوز واحد وتعادل .

