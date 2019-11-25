رياضة | حلم الثنائية التاريخية يراود سانشيز قبل خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم الثنائية التاريخية يراود سانشيز قبل خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الاول لكرة القدم في ان يكون المدرب الأفضل في تاريخ الكرة القطرية بعد أن سطر تاريخ جديد للعنابي محرزاً لقب بطولة كأس آسيا 2019 .

ويدخل المنتخب القطري بطولة كأس الخليج 24 والتي تقام على أرضه خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 أغسطس وهو مرشح فوق العادة لإحراز اللقب ليحقق بذلك الثنائية التاريخية .

وفي السطور المقبلة ينشر لكم الخليج 365 الرياضي السيرة الذاتية للإسباني سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري وحلم الثنائية التاريخية الذي يراوده .

سانشيز يستهدف الثنائية التاريخية قبل إنطلاق خليجي 24

بدأ سانشيز العمل مع كرة القدم القطرية قبل ثلاثة عشر عاماً من الآن وبالتحديد في عام 2006 حيث وصل إلى أكاديمية التفوق الرياضية التي يطلق عليها " أكاديمية أسباير " وتم تعيينه مدير فني لمنتخب قطر تحت تسعة عشر عاماً في 2013 .

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ونجح الإسباني في الحصول على لقب كأس آسيا للشباب التي أقيمت في ميانمار عام 2014 للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم القطرية لينجح بذلك في الوصول إلى كأس العالم التي أقيمت في نيوزيلندا 2015 .

وبسبب الإنجازات التي قام بها قرر إتحاد الكرة القطري ترقية سانشيز لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الاوليمبي وإستمر معهم حتى شهر يوليو من العام 2017 وقت أن تم إسناد مهمة تدريب منتخب قطر الأول .

وبعد توليه مسؤولية المدير الفني للمنتخب القطري الأول حصل على بطولة كأس آسيا وأقنع جميع النقاد والمحللين بأداءه وخططه الفنية العالية وكان واحد من الأسباب الرئيسية التي جلبت الأنظار إلى البطولة وزادت من شعبيتها .

وساهم سانشيز في زيادة شعبية المدربين الأسبان في قطر حيث كان سبباً في أن تتعاقد ستة أندية قطرية مع مدربين من إسبانيا قبل أن يتم الإستغناء عن ثلاثة منهم بسبب سوء النتائج .

ويبقى حلم سانشيز بالحصول على الثنائية التاريخية فهل ينجح في تحقيق مراده ؟