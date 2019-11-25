رياضة | ليس بوجبا.. ريال مدريد يستهدف نجم جديد من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بوجبا.. ريال مدريد يستهدف نجم جديد من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم وسط جديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم كانتي

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي خلال انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم كانتي

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم كانتي في الشتاء القادم لتدعيم خط وسط الفريق وليكون البديل المناسب للبرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق.

موقف تشيلسي من رحيل كانتي

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وذكرت الصحيفة أن نادي تشيلسي لن يسمح برحيل نجولو كانتي في الشتاء القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم كانتي

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد ينوي رصد مبلغ مالي ضخم لضم كانتي في انتقالات الشتاء القادمة مقابل 100 مليون يورو.

موقف كانتي من الرحيل عن تشيلسي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي كانتي قد رفض مؤخرا الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم وانه يريد الاستمرار مع النادي لأطول وقت ممكن.

مشاركات نجولو كانتي مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك نجولو كانتي في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف أخرى.