رياضة | تشكيل إنبي الرسمي أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل إنبي الرسمي أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي بقيادة حلمي طولان، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جاد

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خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي

خط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيوني

خط الهجوم:محمد شريف ومحمود قاعود