رياضة | الأهلي يعزف سيمفونية رائعة ويهزم الجونة برباعية في ليلة تألق وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعزف سيمفونية رائعة ويهزم الجونة برباعية في ليلة تألق وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الأهلي مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي كلًا من وليد سليمان ثلاثة أهداف "هاتريك"، وحسين الشحات.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط ليتراجع للمركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

الشوط الأول

وبالعودة لأحدث اللقاء حيث أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيل فريقه حيث أشرك وليد سليمان منذ البداية ومروان محسن في الهجوم بديلا لأجاي الذي شارك في مركز الجناح الأيسر المباراة، واكتفى بعمرو السولية في وسط الملعب بجواره المتقدم محمد مجدي "قفشة".



بدأ اللقاء سريعًا حيث انطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى لكن كرته وصلت سهلة للحارس محمود الغرباوي، ليرد أحمد مجدي بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي ليتصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر ويمسك الكرة بثبات.



ومرر حسين الشحات كرية بينية إلى مروان محسن لكن محمد نجيب تدخل في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.



وفي الدقيقة العاشرة نفذ محمد مجدي "قفشة" ركلة ركنية حيث مرر الكرة إلى علي معلول والذي مرر الكرة بدوره إلى وليد سليمان على حدود منطقة جزاء الجونة ليسدد الكرة قوية وتمر من تحت أيدي محمود الغرباوي حارس الجونة ويسجل الهدف الأول للأهلي في المباراة.



عقب الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الجونة العودة للقاء لكن الضيوف لم يتركوا لهم الفرصة وباغتوهم في أكثر من مرة بفضل الثلاثي الخطير حسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي "قفشة".



وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها وليد سليمان لكنها علت عارضة الجونة في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.



واستمر ضغط الأهلي على مرمى الجونة حيث مرر جونيور أجاي تمريرة متقنة لحسين الشحات الذي بدوره فضل التمرير إلى وليد سليمان لكن عمرو السعداوي الظهير الأيسر للجونة أبعد الكرة قبل أن تصل إلى وليد سليمان داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.



وانطلق محمد هاني من وسط الملعب ليصل إلى حدود منقطة جزاء الجونة ويسدد الكرة قوية أرضية لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس محمود الغرباوي.



وفي الدقيقة 27 حصل محمد محسن ليلة لاعب وسط الجونة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي على قدم وليد سليمان، ليسدد حسين الشحات كرة من داخل منطقة الجزاء لكن الغرباوي تصدي لها وأنقذ فريقه من هدف محقق بعدما سدد أجاي الكرة باتجاه المرمى.



وحصل والتر بواليا لاعب فريق الجونة على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، بعد تدخل قوي على مدافع الأهلي أيمن أشرف.

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وفي الدقيقة 32 راوغ حسين الشحات جناح الأهلي عمرو السعداوي ظهير أيسر الجونة مرر الكرة لعمرو السولية الذي سدد كرة قوية لكنها علت عارضة أصحاب الأرض وتضيع فرصة أخرى للمارد الأحمر، لإضافة الهدف الثاني.



وسقط رامي ربيعة على الأرض في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي من محمد ناجي "جدو" داخل منطقة جزاء الأهلي دون قصد، ليتدخل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، ويعود اللاعب للمشاركة من جديد بشكل طبيعي.



ومع حلول الدقيقة 42 مرر حسين الشحات كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الجونة لتصل الكرة إلى وليد سليمان الذي وضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني له وللأهلي في المباراة. ومع حلول الدقيقة 42 مرر حسين الشحات كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الجونة لتصل الكرة إلى وليد سليمان الذي وضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني له وللأهلي في المباراة. ومرت الدقائق القليلة من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما وليد سليمان.



الشوط الثاني

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح وليد سليمان في إحراز الهداف الثالث له "هاتريك" وللأهلي في المباراة بعدما استغل الكرة التي وصلت له في الدقيقة 48 من قدم لؤي وائل مدافع الجونة ليضع الكرة برأسه داخل الشباك.



بعد الهدف الثالث للأهلي واصل الفريق الأحمر سيطرته على مجريات المباراة، ولم تظهر أي خطورة للجونة، ليقرر نيبوشا المدير الفني لأصحاب الأرض إجراء التغيير الأول لفريقه في الدقيقة 58 بإشراك إسلام محارب بدلا من أحمد حمدي محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي لفريقه. بعد الهدف الثالث للأهلي واصل الفريق الأحمر سيطرته على مجريات المباراة، ولم تظهر أي خطورة للجونة، ليقرر نيبوشا المدير الفني لأصحاب الأرض إجراء التغيير الأول لفريقه في الدقيقة 58 بإشراك إسلام محارب بدلا من أحمد حمدي محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي لفريقه. وأشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء الثالثة للجونة لأحمد مجدي عقب تدخله العنيف مع رامي ربيعة مدافع الأهلي مع حلول الدقيقة 60.



وسدد والتر بواليا كرة باتجاه مرمى محمد الشناوي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الأهلي دون أن تشكل أي خطورة. وسدد والتر بواليا كرة باتجاه مرمى محمد الشناوي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الأهلي دون أن تشكل أي خطورة. وفي الدقيقة 67 قرر فايلر المدير الفني للأهلي بإجراء أول تغيير لفريقه بإشراك حسام عاشو بدلًا من صاحب "الهاتريك" وليد سليمان، ثم يرمي نيبوشا مدرب الجونة بورقة أخرى بالدفع بمحمد الشبراوي بدلًا من محمد ناجي "جدو".



وكاد مروان محسن أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من محمد هاني الظهير الأيمن، لكن كرته الرأسية اصطدمت بمحمد نجيب ومرت بجوار القائم الأيمن للغرباوي حارس الجونة.