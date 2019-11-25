رياضة | لفتة إنسانية.. نجوم الزمالك بقميص علاء علي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية.. نجوم الزمالك بقميص علاء علي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء قميص يحمل صورة علاء علي لاعب الابيض، الذي رحل عن دنيانا منذ أيام

وقام لاعبوا الفريق بارتداء قميص يحمل صورة لعلاء علي اثناء فترة الاحماء التي تسبق المباراة، من اجل إحياء ذكراه الطيبة بين جماهير نادي الزمالك.

ويواجه فريق الزمالك نظيره إنبي اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.