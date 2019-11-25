رياضة | البريك: الهلال سيتوج بالمزيد من الألقاب.. وهذا وضع إصابتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريك: الهلال سيتوج بالمزيد من الألقاب.. وهذا وضع إصابتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد البريك ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فريق أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف نظيفه من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وقال البريك في تصريحات تليفزيونية، عقب وصوله إلى الرياض: "مشتاق للجماهير الهلالية، حصدنا اللقب الآسيوي بسبب توفيق الله إلى جانب تحفيز ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين".

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وتابع: "نجحنا في تحقيق انتصار عظيم، ولن نتوقف عند هذه البطولة وسوف نعمل جيدا لحصد المزيد من الألقاب والوقوف على منصات التتويج".

وعند سؤاله عن حجم إصابته؛ قال: "لم يتم تحديد مدة غيابي بسبب الإصابة، وغدًا أو بعد غد سوف أجري إشاعة رنين على موضع الإصابة لتحديد مدة العلاج".

ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.