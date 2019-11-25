رياضة | وليد سليمان يسجل الهاتريك الأول في الدوري المصري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يسجل الهاتريك الأول في الدوري المصري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل أول "هاتريك" في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2019-2020.

وسجل حاوي الأهلي ثلاثة أهداف في مباراة الأهلي أمام الجونة والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح سليمان في إحراز الهاتريك بواقع هدفين في الشوط الأول مع حلول الدقيقتين 10، 42، فيما سجل الهدف الثالث في الشوط الثاني في الدقيقة 49.

ويتقدم الأهلي على الجونة حاليًا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبات الأهلي قريبا من تحقيق الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم، بعدما حقق 3 انتصارات سابقة على سموحة والإنتاج الحربي وأسون.