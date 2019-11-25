رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

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مشاهدة مباراة الأهلي والجونة، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية للاستمتاع بالمواجهة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ضد الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة.. لمعرفة موعد المباراة

انطلقت مباراة الجونة والأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس، والثالثة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة.. والقنوات الناقلة للمباراة

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ومن المقرر ان تلعب مباراة الجونة ضد الأهلي، على استاد "الجونة"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة "تايم سبورت"، و"أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة.. حيثتقدم الأهلي في الشوط الأول

نجح النجم وليد سليمان في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للخروج متقدما في الشوط الأول بثنائية نظيفة، بهدف في أول 10 دقائق من المباراة وهدف أخر قبل نهاية الشوط.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة.. لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري قبل انطلاق الجولة

ويذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جممعها من الفوز في 3 مباريات دون تلقي أي خسارة أو تعادل، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين.