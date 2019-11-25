اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع يويتوب تايم سبورت ON SPORT

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة صراعة على الصدارة مع فريقي الأهلي وبيراميدز .

موعد مباراة الزمالك وانبي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وانبي ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري الدوري المصري بالإضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي .

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مباراة الزمالك وانبي عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين ، ويمكنكم مشاهدة الزمالك وانبي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك وانبي ، رابط مشاهدة الزمالك وانبي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الزمالك وانبي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري الزمالك مباشر اليومكما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وانبي.