اونلاين | «يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي يوتيوب ON SPORT

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يلا شوت بلس شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد فريق الجونة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير KOORA ONLINE والتي سوف تقام البوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عودته من التوقف بسبب المنتخب الاولمبي والذي كان يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت في مصر وفاز بها المنتخب الوطني YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف وتعد هذة هي المباراة الرابعة للنادي الاهلي في بطولة الدوري العام هذا الموسم بعد تأجيل مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة لأجل غير مسمى GOAL KOORA وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات ويمتلك 9 نقاط حتى الآن ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري العام هذا الموسم تحت قيادة مدربه رينيه فايلر COOL KOORA.

يلا كورة وستقام تلك المباراة بين النادي الأهلي وفريق الجونة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA KOORA بينما سوف تقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي وسوف تذاع عبر قناة أون سبورت على قمر النايل سات بالإضافة إلى قناة تايم سبورت KOORA ONLINE.

كول كورة وأيضا سيلعب نادي الزمالك مباراته في نفس اليوم ضد فريق انبي ضمن منافسات نفس الجولة حيث عاد الدوري المصري من التوقف منذ يومين فقط بمواجهة فريق طنطا مع فريق طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل ايجابيا بين الفريقين KOORA LIVE ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الماضية ويرغب في حصد اللقب رقم 42 في تاريخه ويزيد الفارق مع نادي الزمالك إلى 30 لقب YALA SHOOOT PLUS وأيضا سيواجه النادي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في نهاية شهر نوفمبر ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات BEIN MATSH.