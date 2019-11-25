اونلاين | كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الأهلي يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، في مباراة نارية بين فريق الأهلي، ونظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر الأهلي ضد الجونة

رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد الجونة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، ويسعى الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم، حيث حقق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها في الدوري، واحدة أمام سموحه، ومباراة أمام الإنتاط الحربي، والأخرى أمام أسوان، إلى جانب تتويجه بلقب السوبر المحلي بعدما حقق فوزت ثمينا على غريمه التقليدي الزمالك، ثم خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا، بعدما فاز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، ثم فاز بأربعة أهداف نظيفة في لقاء العودة.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر الأهلي كورة انلاين، KORA GOAL الأهلي ضد الجونة بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي، وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الجونة في أكتوبر الماضي، قبل أن تؤجل بسبب رفض الأهلي لعب أي مواجهة قبل مباراة الزمالك في الجولة الرابعة، إلا أن الأهلي تراجع عن قرارة بعد وتدخل وزير الرياضة ومسئولي الجبلاية لاقناع إدارة النادي الاهلي بخوض اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري:-

Advertisements

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الجونة، على ملعب الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادس بتوقيت السعودية، والساعة والسابعة بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد الجونة، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي KORA GOAL يلا شوت اليوفي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة الأهلي ضد الجونة يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت، ويدخل النادي الأهلي حامل لقب الدوري مباراة اليوم برصيد 9 نقاط.