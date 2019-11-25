اونلاين | «يلا شوت الاهلي HD» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي والجونة كورة لايف HD

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«يلا شوت الاهلي HD» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي والجونة كورة لايف HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر اللقاء برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضها، حيث حقق الفوز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لمواصلة العروض القوية التي رفعت من أسهمه بشكل واضح بين جماهير الشياطين الحمر بعد النجاح في الفوز في المباريات الثلاثة الأولى بالدوري، كما حسم لقب بطولة السوبر المحلي بالفوز على الزمالك.

كما تمكن من التأهل لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

بينما يأتي الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاطإ حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في آخري وخسر مبارتين.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي أمام الجونة على ملعب الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ،والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة قناة أون سبورت الرياضية ON Sports HD بتعليق محمد الكوليني بالأضافة لقناة Time Sport بتعليق أيمن الكاشف.