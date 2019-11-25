اونلاين | كورة جول مباراة الاهلي والجونة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر kooora goal

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بحل النادي الأهلي KOOORA4LIVE ضيفاً على نادي الجونة بملعب الأخير بالغردقة في مواجهات الدوري المصري الممتاز وهي مواجهة مؤجلة من الجولة الخامسة.

ويسعى النادي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لإستمرار سلسلة النتائج الإجابية للفريق قبل فترة التوقف بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الجونة

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تلقى نجم الأهلي ومنتخب مصر حمدي فتحي إصابة قوية بقطع في غضروف الركبة YALLA KORA أثناء تواجده مع المنتخب الأول، بالإضافة لجلوس رمضان صبحي على دكة البدلاء، بعد مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والتي فاز بها منتخب مصر الأولمبي بعد أشواط إضافية، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يدخل رينيه فايلر اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – على معلول

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ترتيب االأهلي والجونة في بطولة الدوري العام

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يحتل النادي COOL KORA حامل اللقب المركز الرابع برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، خلف المقاولون العرب الثالث برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، والزمالك الثاني بنفس الرصيد من 4 مباريات، وبيراميدز المتصدر برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وهي منقولة على قناتي ON Sport HD على تردد 10853 أفقي بتعليق محمد الكواليني، بالإضافة لقناة Time Sport HD على التردد 11449 أفقي بتعليق أيمن الكاشف.