اونلاين | «yalla كورة اونلاين» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم on sport كورة لايف تايم سبورت رابط ماتش الاهلي والجونة

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يعود المارد الأحمر لمنافسات الدوري العام المصري عندما يحل ضيفا على الفريق الساحلي الجونة، مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الجونة بالغردقة، في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأ المارد الأحمر في الموسم الجاري بالفوز على سموحة بهدف، وبعده الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية وبعدها اكتساح أسوان بخماسية مقابل هدف، أبناء المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يتطلع لحصد النقطة الثانية عشر وإعتلاء صدارة الدوري من أنياب فريق بيراميدز الذي خاض مباراة أكثر من ابناء الجزيرة.

الأهلي أعلن قائمته للقاء اليوم وشهدت تواجد النجم رمضان صبحي الذي تألق مع منتخب مصر الأوليمبي وقاد الفراعنة لحصد لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة تواجد كل من، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

وخرج من قائمة الأهلي سعد سمير وحسين السيد وصالح جمعة بقرار فني من فايلر بجانب كريم نيدفيد الذي يواصل أداء تدريباته التأهيلية للتعاقد في الإصابة ، بجانب الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي الذي فضل الجهاز الفني منحهما وقتا للراحة عقب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ومن المتوقع أن يعتمد فايلر على التشكيل الذي خاض به مباريات الأهلي الماضية ولا سيما وأن المارد الأحمر خرج من أول ثلاثة مباريات بالعلامة الكاملة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة لها

تشاهدون مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة المحلية القاهرة وهو نفس التوقيت للصومال وبيروت، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة وجزر القمر وبغداد والقدس والدوحة والكويت والبحرين، الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت دبي ومسقط، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، في بث مباشر عبر فضائية أون سبورت وتايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات.