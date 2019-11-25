اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الأهعي بدون تقطيع جودة متعددة on sport

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موعد المباراة:

من المقرر ـأن تنطلق مباراة الأهلي ونظيره الجونة في الساعة الخامسة مساء اليوم الأثنين، وذلك على ستاد الجونة، بث مباشر الأهلي ضد الجونة رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد الجونة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع مباراة الأهلي والجونة بث مباشر كورة ستار KORA متابعة الأهلي والجونة بث مباشر كول كورة COOL KORA

القنوات الناقلة:

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ويقود المباراة تحكيميًا كلًا من محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وأحمد ساهر مساعد ثانٍ، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا لايف سبورت – بث مباشر كورة لايف (MATCH) مباراة الأهلي ضد الجونة في الاسبوع الخامس BEIN SPORTS يوتيوب

ترتيب الفريقين في الدوري:

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يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، البث المباشر – KOOORA 4 HD مشاهدة مباريات الدوري المصري بجودة فائقة على رابط (YOUTUBE)

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي،رامي ربيعة، أيمن أشرف،علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور،عمرو السولية، وليد سليمان، مجدي أفشة، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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