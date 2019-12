اونلاين | On Sport.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر On Sport.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي، مباراة جديدة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، كورة أونلاين حيث يحل الأهلي ضيفًا على الجونة، اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الخامسة، KORA ONLINE، بالدوري المصري الممتاز. كورة ستار ويستضيف ملعب الجونة بالغردقة، مباراة من العيار الثقيل حينما يستقبل الجونة فريق الأهلي، بالدوري المصريKORA STAR، عقب استئناف المسابقة بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري. كوول كورة وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، COOL KORA، والصعود لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020. موعد مباراة الأهلي والجونة بالدوري العام ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements القنوات الناقله لمباراه الأهلي والجونة كورة حصري حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الجونة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري العام، KORA7ASRY تابع لايف بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة بالدوري المصري الممتاز. ترتيب الفريقين بالدوري العام يلاشووت بلس ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، YALLA SHOOT الأهلي يطمح لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري. كورة بلس أما على الجانب الآخر فيحتل نادي الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط جمع من الفوز في مباراة والهزيمة في مثلها والتعادل في مواجهتين، KORA PLUS، الجونة يستدرج الأهلي بالدوري العام. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والجونة لايف بث مباشر بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط كورة فور جول بدون تقطيع KORA4GOAL وبدون أي إعلانات.

