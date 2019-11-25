تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو 

الإثنين 25 نوفمبر 2019

يستعد يوفنتوس لملاقاة اتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة ، الساعة العاشرة مساء .

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وصرح هيجوايين بعد قليل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة غدا ؛أنا سعيد بوجودي هنا حيث قضيت بالفعل سنوات عديدة واستفدتُ بخبرات كبيرة، نيتي كانت إظهار أنني أريد البقاء، نحن في لحظة جيدة لكن لا يزال أمامنا الكثير لتقديمه".

وتحدث هيجوايين عن رونالدو قائلا ؛ نحن جميعًا نعرف أن رونالدو لاعب رائع، نحن جميعًا مهمين وأساسيين وكل لاعب يقوم بدوره من أجل الفوز، لا أريد أن أسرق العرش من أي شخص".

واضاف ، لقد نما كثيرًا، فاز بكل شيء. مقارنة بمدريد، تمكنت من التعرف عليه بشكل أفضل، لذلك أنا سعيد جدًا لوجوده هنا أيضًا".