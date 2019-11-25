- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
يستعد يوفنتوس لملاقاة اتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة ، الساعة العاشرة مساء .
وصرح هيجوايين بعد قليل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة غدا ؛أنا سعيد بوجودي هنا حيث قضيت بالفعل سنوات عديدة واستفدتُ بخبرات كبيرة، نيتي كانت إظهار أنني أريد البقاء، نحن في لحظة جيدة لكن لا يزال أمامنا الكثير لتقديمه".
وتحدث هيجوايين عن رونالدو قائلا ؛ نحن جميعًا نعرف أن رونالدو لاعب رائع، نحن جميعًا مهمين وأساسيين وكل لاعب يقوم بدوره من أجل الفوز، لا أريد أن أسرق العرش من أي شخص".
واضاف ، لقد نما كثيرًا، فاز بكل شيء. مقارنة بمدريد، تمكنت من التعرف عليه بشكل أفضل، لذلك أنا سعيد جدًا لوجوده هنا أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.