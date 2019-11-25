الارشيف / اخبار الرياضه

تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو  والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019

يستعد يوفنتوس لملاقاة اتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة ، الساعة العاشرة مساء .

Advertisements

وصرح هيجوايين بعد قليل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة غدا ؛أنا سعيد بوجودي هنا حيث قضيت بالفعل سنوات عديدة واستفدتُ بخبرات كبيرة، نيتي كانت إظهار أنني أريد البقاء، نحن في لحظة جيدة لكن لا يزال أمامنا الكثير لتقديمه".

وتحدث هيجوايين عن رونالدو قائلا ؛ نحن جميعًا نعرف أن رونالدو لاعب رائع، نحن جميعًا مهمين وأساسيين وكل لاعب يقوم بدوره من أجل الفوز، لا أريد أن أسرق العرش من أي شخص".

واضاف ، لقد نما كثيرًا، فاز بكل شيء. مقارنة بمدريد، تمكنت من التعرف عليه بشكل أفضل، لذلك أنا سعيد جدًا لوجوده هنا أيضًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من هجوايين عن رونالدو  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا