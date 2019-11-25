مورينيو يصدم إبراهيموفيتش بتصريح ناري

الإثنين 25 نوفمبر 2019

صدم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، برفضه انضمامه لصفوف السبيرز.

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وقال مورينيو، في تصريحات صحفية: "زلاتان لاعب عظيم ورجل عظيم، ولكن لا توجد فرصة لقدومه إلى توتنهام لأننا نملك أفضل مهاجم في إنجلترا، لا معنى للتوقيع معه ونحن نملك هاري كين".

واستلم مورينيو، الإدارة الفنية للسبيرز، منذ أيام قليلة، خلفًا للأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته لتراجع نتائجه مع الفريق.

ويبدأ مشواره مع الفريق اللندني في البطولة الأوروبية، بمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال.