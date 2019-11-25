- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يصدم إبراهيموفيتش بتصريح ناري والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
صدم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، برفضه انضمامه لصفوف السبيرز.
وقال مورينيو، في تصريحات صحفية: "زلاتان لاعب عظيم ورجل عظيم، ولكن لا توجد فرصة لقدومه إلى توتنهام لأننا نملك أفضل مهاجم في إنجلترا، لا معنى للتوقيع معه ونحن نملك هاري كين".
واستلم مورينيو، الإدارة الفنية للسبيرز، منذ أيام قليلة، خلفًا للأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته لتراجع نتائجه مع الفريق.
ويبدأ مشواره مع الفريق اللندني في البطولة الأوروبية، بمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يصدم إبراهيموفيتش بتصريح ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.