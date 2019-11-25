شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي يتقدم على الجونة بهدفين «الحاوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والأهلي، والمقامة حاليًا على ملعب الجونة، في اطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق وليد سليمان من تسديدة قوية من خارج الـ18 في الدقيقة 10 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة 41 سجل وليد سليمان الهدف الثاني له وللأهلي بعد متابعة عرضية من حسين الشحات يسكنها الشباك.
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