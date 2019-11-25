شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوكا جونيورز يتصدر الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 انفرد فريق بوكا جونيورز بصدارة الدوري الأرجنتيني، بعدما تغلب على يونيون سانتا 2-0، في الجولة 14 من عمر المسابقة.

افتتح رامون إبيلا التسجيل لبوكا أمام يونيون سانتا في في الدقيقة 3، ثم اضاف زميله أليكسيس ماك أليستير الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56. ورفع بوكا رصيده إلى 28 نقطة لينفرد بالمركز الأول، بفارق 3 نقاط أمام أرجنتينوس جونيورز، ولانوس، وريسينغ كلوب، بينما تجمد رصيد يونيون سانتا في عند 16 نقطة في المركز 17.

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