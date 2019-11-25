شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة.. نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بثنائية سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الجونة بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقتين 10 و 41، في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشورووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد ازارو ، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كلاً من والتر بواليا، محمد ناجي جدو

أنطلقت المباراة بضغط أهلاوي مكثف أملاً في إحراز الهدف الأول مبكراً، وظهر النشاط على الجبهة اليمنى الحمراء التي شغلها حسين الشحات ومحمد هاني، إلا أن المحاولات الأولى لم تنجح بفضل يقظة دفاعات الجونة.

ودخل الجونة فى أجواء اللقاء بداية من الدقيقة 5، وبادل الأهلي امتلاك الكرة في منتصف الملعب، ولم يشكل الجونة أي خطورة على دفاع وحارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 8 ظهر حسين الشحات وأرسل كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع الجونة أبعدها خارج الملعب ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 10 نجح وليد سليمان في إحراز هدف التقدم للنادي الأهلي، بعد تلقيه تمريرة من علي معلول ليسدد الحاوي قذيفة لا تصد ولا ترد سكنت شباك محمود الغرباوي حارس الجونة.

Advertisements

واصل الأهلي ضغطه بعد الهدف لتعزيز التقدم وانهاء المباراة لصالحه مبكراً، وعاد محمد هاني وأرسل كرة عرضية خطيرة لكن دفاعات الجونة أبعدت الكرة خارج الملعب.

واستمر ضغط الأهلي في الربع ساعة الثانية من عُمر اللقاء بغية احراز الهدف الثاني، ثم عاد الجونة للدخول في أجواء المباراة، ومن الجبهة اليمنى أرسل أحمد حمدي صانع العاب الجونة كرة عرضية خطيرة على دفاعات الأهلي، إلا أن محمد الشناوى نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لمهاجمي الجونة.

كاد وليد سليمان في الدقيقة 21 أن يضاعف النتيجة لصالح فريقه بعد أن تصدى لإحدى الكرات الثابتة على حدود منتطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة، ثم عاد حسين الشحات من جديد وأرسل كرة عرضية من الجبهة اليمني أبعدها عمرو السعداوي مدافع الجونة لضربة ركنية، وفي الدقيقة 24 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها علي معلول ولعبها قصيرة للقادم من الخلف عمرو السولية والذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع الجونة، ثم عاد محمد هاني وسدد كرة قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

حاول الجونة الدخول في أجواء المباراة وتنظيم هجمات على مرمى النادي الاهلي بعد مرور 30 دقيقة إلا أن يقظة دفاع الأهلي حالت دون تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر، ومن إحدى الهجمات المرتدة وصلت الكرة لمحمد ناجي جدو والذي سدد كرة قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناولى حارس مرمى الأهلي.

استعاد الأهلي السيطرة على مجريات الأمور بفضل ارتفاع مستوى لاعبي خط الوسط وخاصة عمرو السولية وليد سليمان وحسين الشحات، وفي الدقيقة 41 نجح المتألق وليد سليمان في احراز الهدف الثاني بعد أن وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة داخل المرمى، وواصل الأهلي من ضغطه في الدقائق الاخيرة من عُمر الشوط قبل أن يطلق محمد معروف صافرة نهاية الشوط الأول.