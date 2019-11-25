شكرا لقرائتكم الحكام تتفقد ملعب مباراة الزمالك وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وإنبي على تفقد ستاد السلام، استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريقين والمقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري. وجاء تفقد طاقم التحكيم للملعب بقيادة محمد الصباحي حكم الساحة لمعاينة أرضية الملعب والأمور المختلفة قبل وصول الفريقان استعدادا لخوض اللقاء المنتظر بينهما. Advertisements جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، في حين يحتل الفريق البترولي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة

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