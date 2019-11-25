شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف في شباك الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر تقدم الأهلي على الجونة بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

وسجل وليد سليمان هدف التقدم في الدقيقة 10 من تسديدة بعيدة المدى مرت من تحت يد محمود الغرباوس حارس الجونة.

واصل الأهلي في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء ضغطه بغية احراز الهدف الثاني، ثم عاد الجونة للدخول في أجواء المباراة، ومن الجبهة اليمنى أرسل أحمد حمدي صانع العاب الجونة كرة عرضية خطيرة على دفاعات الأهلي، إلا أن محمد الشناوى نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لمهاجمي الجونة.

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كاد وليد سليمان في الدقيقة 21 أن يضاعف النتيجة لصالح فريقه بعد أن تصدى لإحدى الكرات الثابتة على حدود منتطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة، ثم عاد حسين الشحات من جديد وأرسل كرة عرضية من الجبهة اليمني أبعدها عمرو السعداوي مدافع الجونة لضربة ركنية، وفي الدقيقة 24 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها علي معلول ولعبها قصيرة للقادم من الخلف عمرو السولية والذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع الجونة، ثم عاد محمد هاني وسدد كرة قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشورووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد ازارو ، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كلاً من والتر بواليا، محمد ناجي جدو