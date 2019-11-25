شكرا لقرائتكم ماتيو لاهوز حكما لمواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكم ماتيو لاهوز سيتولى مسئولية إدارة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بقمة الليجا.

ستبدأ المباراة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الساعة العاشرة مساءاً، وسيسعى برشلونة للفوز بنقاط المباراة الثلاث، من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب الليجا، بينما سيحاول أتلتيكو الفوز من أجل الاقتراب من صراع المقدمة.

كان ماتيو لاهوز قد أدار المواجهة التي جمعت كلا الفريقين بموسم 2013-2014، على ملعب كامب نو، وألغى خلالها هدف حمل توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتوج أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري.