شكرا لقرائتكم باهر المحمدى: مستعدون لمواجهة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفى :”هناك عدد من اللاعبين الدوليين بالفريق لم يشاركوا فى التدريبات الجماعية بسبب ارتباطهم مع المنتخب ، ولكن الجميع جاهز للمواجهة “.
وتابع :”اللاعبون تناسوا تماما نتيجة مباراة الذهاب ، ولقاء غدا له حسابات مختلفة ونبحث عن الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية”.
واستكمل قائد الدراويش حديثه :”ان الجزيرة الإماراتى فريق كبير ويلعب هو الاخر من اجل الفوز “.
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