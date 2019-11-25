شكرا لقرائتكم باهر المحمدى: مستعدون لمواجهة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفى :”هناك عدد من اللاعبين الدوليين بالفريق لم يشاركوا فى التدريبات الجماعية بسبب ارتباطهم مع المنتخب ، ولكن الجميع جاهز للمواجهة “.

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وتابع :”اللاعبون تناسوا تماما نتيجة مباراة الذهاب ، ولقاء غدا له حسابات مختلفة ونبحث عن الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية”.

واستكمل قائد الدراويش حديثه :”ان الجزيرة الإماراتى فريق كبير ويلعب هو الاخر من اجل الفوز “.